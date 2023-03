Per non dimenticare Fukushima (Di domenica 12 marzo 2023) Ieri un triste anniversario per il Sol Levante. Sono trascorsi già 12 anni dal terribile terremoto di Sendai e Tohoku del 11 marzo 2011 al largo della costa del Tohoku nel Giappone settentrionale. L’evento sismico si generò nella prefettura di Myiagi raggiungendo una magnitudo 0.9. Successivamente e immediatamente si scatenò uno Tsunami (maremoto) con onde alte 10 metri. Le coste più colpite furono quella della Prefettura di Iwate. Le vittime furono oltre 13 mila e e circa 15.500 i dispersi. I danni ai fabbricati furono notevoli. Una diga di un bacino di irrigazione nella prefettura di Fukushima crollò, l’acqua investi alcuni edifici causando danni alla viabilità della città di Sukagawa. La rete ferroviaria giapponese Shinkansen fu bloccata: tutti i treni ad alta velocità fermati immediatamente. Il disastro di Fukushima ha commosso il mondo intero per ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023) Ieri un triste anniversario per il Sol Levante. Sono trascorsi già 12 anni dal terribile terremoto di Sendai e Tohoku del 11 marzo 2011 al largo della costa del Tohoku nel Giappone settentrionale. L’evento sismico si generò nella prefettura di Myiagi raggiungendo una magnitudo 0.9. Successivamente e immediatamente si scatenò uno Tsunami (maremoto) con onde alte 10 metri. Le coste più colpite furono quella della Prefettura di Iwate. Le vittime furono oltre 13 mila e e circa 15.500 i dispersi. I danni ai fabbricati furono notevoli. Una diga di un bacino di irrigazione nella prefettura dicrollò, l’acqua investi alcuni edifici causando danni alla viabilità della città di Sukagawa. La rete ferroviaria giapponese Shinkansen fu bloccata: tutti i treni ad alta velocità fermati immediatamente. Il disastro diha commosso il mondo intero per ...

