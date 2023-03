Pensioni, via con 7 anni d’anticipo: a chi spetta, come funziona (Di domenica 12 marzo 2023) Con la legge di conversione del decreto Milleproroghe sono in arrivo alcune importanti novità per gli Italiani sul fronte Pensionistico. Tra queste, l’Isopensione «Fornero», a cui si potrà far ricorso fino al 30 novembre 2026, per una durata massima di 7 anni, nelle aziende interessate da eccedenze di personale. come spiega «Il Corriere della Sera», con l’articolo 9, comma 5-bis introdotto al Senato nella legge di conversione del decreto, “aumenta la platea dei lavoratori che si possono accompagnare alla pensione, ma i datori di lavoro devono sostenere un costo oneroso”. In altre parole “l’azienda anticipa al lavoratore che lascia l’impiego la pensione maturata fino al momento dell’esodo e questo fino alla reale maturazione dei requisiti per il primo trattamento Pensionistico ordinario”. Scopriamo insieme tutti i ... Leggi su tvzap (Di domenica 12 marzo 2023) Con la legge di conversione del decreto Milleproroghe sono in arrivo alcune importanti novità per gli Italiani sul frontestico. Tra queste, l’Isopensione «Fornero», a cui si potrà far ricorso fino al 30 novembre 2026, per una durata massima di 7, nelle aziende interessate da eccedenze di personale.spiega «Il Corriere della Sera», con l’articolo 9, comma 5-bis introdotto al Senato nella legge di conversione del decreto, “aumenta la platea dei lavoratori che si possono accompagnare alla pensione, ma i datori di lavoro devono sostenere un costo oneroso”. In altre parole “l’azienda anticipa al lavoratore che lascia l’impiego la pensione maturata fino al momento dell’esodo e questo fino alla reale maturazione dei requisiti per il primo trattamentostico ordinario”. Scopriamo insieme tutti i ...

