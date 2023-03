Pensione anticipata flessibile: le istruzioni INPS su quota 103 (Di domenica 12 marzo 2023) Pensione anticipata flessibile: con la pubblicazione della circolare n. 27 del 10 marzo 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione di quota 103, la quale prevede uno scivolo per la Pensione in maniera anticipata rispetto ai termini previsti ordinariamente. Tale Pensione anticipata flessibile viene raggiunta qualora entro il 31 dicembre 2023 si disponga dei ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023): con la pubblicazione della circolare n. 27 del 10 marzo 2023 l’ha fornito leper l’applicazione di103, la quale prevede uno scivolo per lain manierarispetto ai termini previsti ordinariamente. Taleviene raggiunta qualora entro il 31 dicembre 2023 si disponga dei ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massiv97 : Giroud e Tonali faranno domanda per la pensione anticipata - Call10pe : @juventusfc @bitgetglobal Pogba se non vuoi giocare, chiedi la pensione anticipata o cambia mestiere. Fai un favore a tutti ??????? - Taty7911 : Il vigliacco di governo francese per evitare scioperi massicci degli autotrasportatori ha promesso di investire 150… - BindaBeschi : RT @federicocenci: #opzionedonna pensione anticipata a 59 anni. In bilico l’età legata ai figli. Ecco come potrebbe cambiare - BindaBeschi : RT @margy_biglym: #opzionedonna #opzionedonnavogliamolaproroga #opzionedonnanoinonmolliamo p.c.: Nuova Circolare INPS n.25 del 6 marzo con… -