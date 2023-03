“Pensati in fabbrica a lavorare”: lo sfogo di Chiara Ferragni sui social divide i follower (Di domenica 12 marzo 2023) Lo sfogo di Chiara Ferragni sui social divide i follower Lo sfogo di Chiara Ferragni sui social divide i follower dell’influencer: numerosi utenti, infatti, hanno attaccato l’imprenditrice digitale dopo la pubblicazione del suo post in cui rivelava di aver vissuto settimane durissime dopo il Festival di Sanremo 2023. “Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare” ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram. E ancora: “Ho dovuto esserci per la mia famiglia, ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023) LodisuiLodisuidell’influencer: numerosi utenti, infatti, hanno attaccato l’imprenditrice digitale dopo la pubblicazione del suo post in cui rivelava di aver vissuto settimane durissime dopo il Festival di Sanremo 2023. “Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare” ha scrittosul suo profilo Instagram. E ancora: “Ho dovuto esserci per la mia famiglia, ...

