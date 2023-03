Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sanson538 : Pence: 'La storia riterrà responsabile Trump' - Billa42_ : Pence: la storia riterrà Trump responsabile dall’assalto al Campidoglio - Ticinonline : «La storia riterrà Trump responsabile per il 6 gennaio» #pence #trump #campidoglio - SkyTG24 : Usa, Pence: la storia riterrà responsabile Donald Trump - MaralbAzsc : Pence: 'La storia riterrà responsabile Trump' -

"Non avevo il diritto di ribaltare le elezioni. E le sue parole sconsiderate hanno messo in pericolo la mia famiglia e tutti al Campidoglio quel giorno", lo ha detto - come riporta il Washington Post ...L'ex presidente Usa Donald Trump "ha sbagliato. Non avevo il diritto di ribaltare le elezioni. E le sue parole sconsiderate hanno messo in pericolo la mia famiglia e tutti al Campidoglio quel giorno.