Pd: Speranza, 'contenti di contribuire a testa alta alla nascita di un nuovo partito' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Un giorno bello e importante, siamo contenti di dare un contributo per la nascita del Pd". Lo ha detto Roberto Speranza, arrivando all'Assemblea del Pd. "Siamo contenti di aver fatto questa scommessa, a testa alta rivendichiamo di aver contribuito alla nascita del nuovo Pd", ha spiegato l'ex ministro della Sanità, che guida la delegazione di Articolo 1. "Noi non chiediamo niente, decide Elly. Io non sono parte di correnti, siamo un altro partito che contribuisce alla nascita del nuovo Pd", ha sottolineato Speranza. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Un giorno bello e importante, siamodi dare un contributo per ladel Pd". Lo ha detto Roberto, arrivando all'Assemblea del Pd. "Siamodi aver fatto questa scommessa, arivendichiamo di aver contribuitodelPd", ha spiegato l'ex ministro della Sanità, che guida la delegazione di Articolo 1. "Noi non chiediamo niente, decide Elly. Io non sono parte di correnti, siamo un altroche contribuiscedelPd", ha sottolineato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcVione : @FanCooler2 @il_pat @firewall76 @DrPaoloMezzana E allora?che hai fatto lo screen cosa vorresti dimostrare? Cosa vu… - SoffioDiVino : RT @RaffaellaRegoli: #speranza #conte #fontana Indagati. Contenti? No. Ora si indaghi su tutti gli scandali di questa Pandemia #COVID19 #ta… - BesouroKangal : @FicarraePicone Quanto siete tristi mamma mia ..mettete pure il faccione di letta o della lamorgese come mai non lo… - Gia37428511 : @mempispillo @giuliocardone69 Non sia mai...turbi l'equilibrio del circolo magico del super Ds...ho solo una speran… - floriesse : @ingcent @LucianoZazzetti @M49liberorso Guardi, Conte, Speranza, Lamorgese, sono persone più che capaci. Ma al cosp… -

Intermania: 115 anni e mai stati in B, come sarebbe lo stadio a Rozzano In questo senso la speranza è che l'Inter non debba ricorrere al 'piano B' per quanto riguarda il ... dove vivere tutti felici e contenti come nelle favole. Purtroppo (o per fortuna) la vita non è un ... Bimbo di 3 anni dal Senegal per un'operazione, Mouhamadou salvo grazie ai medici napoletani " Siamo molto contenti di essere riusciti a far operare in Italia Mouhamadou e siamo infinitamente ...Pausillipon che hanno abbracciato la nostra missione e si sono impegnati per donare una speranza al ... Stefano Tacconi, il figlio: 'Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica' Per i Cuori Bianconeri, ovviamente contenti per la famiglia, è 'un bellissimo regalo di Natale. Non abbiamo mai perso la speranza di rivedere il nostro Stefano in piedi'. Alessia è convinta del fatto ... In questo senso laè che l'Inter non debba ricorrere al 'piano B' per quanto riguarda il ... dove vivere tutti felici ecome nelle favole. Purtroppo (o per fortuna) la vita non è un ..." Siamo moltodi essere riusciti a far operare in Italia Mouhamadou e siamo infinitamente ...Pausillipon che hanno abbracciato la nostra missione e si sono impegnati per donare unaal ...Per i Cuori Bianconeri, ovviamenteper la famiglia, è 'un bellissimo regalo di Natale. Non abbiamo mai perso ladi rivedere il nostro Stefano in piedi'. Alessia è convinta del fatto ... Pd: Speranza, 'contenti di contribuire a testa alta alla nascita di un ... Gazzetta di Reggio