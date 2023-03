**Pd: Speranza a Schlein, 'costruiamo insieme partito nuovo'** (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno molto bello. costruiamo insieme quel partito nuovo che tanti ancora aspettano. Sono felice di essere con te in questa sfida assieme alla comunità di Articolo Uno". Così Roberto Speranza rivolgendosi a Elly Schlein in un post su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno molto bello.quelche tanti ancora aspettano. Sono felice di essere con te in questa sfida assieme alla comunità di Articolo Uno". Così Robertorivolgendosi a Ellyin un post su Fb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Assemblea #PD, Roberto #Speranza: 'È un giorno bello e importante. A testa alta rivendichiamo di aver contribuito a… - NicolaPorro : ?? Stavolta Speranza e il Pd non c’entrano nulla. Il mostruoso Leviatano affiora da destra… ?? - Rog_2 : RT @ZanellatoWill: “Seguo la linea Speranza”. D’Alema vicino al ritorno nel Pd - - sal_sca : RT @DavideSilvestr6: Avevano fatto una scissione per abbattere l'unico segretario non comunista che aveva portato il PD al 40%. Ora vi rien… - Dadanna4 : RT @DavideSilvestr6: Avevano fatto una scissione per abbattere l'unico segretario non comunista che aveva portato il PD al 40%. Ora vi rien… -