Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Serracchiani, 'siamo una comunità forte e unita' - - Superele64 : RT @Tinca60roberta: @cip1964 @MEF_GOV @MinLavoro @CalderoneMarina @w_rizzetto @ClaudioDurigon @ellyesse @serracchiani @pdnetwork @SusannaCa… - missnancynunes : RT @PietroDellova: Siamo ANTIFASCISTI! - PietroDellova : Siamo ANTIFASCISTI! - Ivana96059164 : @MediasetTgcom24 Chiami la Serracchiani compagno Orlando noi siamo interessato ai veri malati che sono tanti -

Fra i primi ad arrivare proprio Bonaccini, Dario Franceschini, Deborae il segretario ... Noistati i primi a chiedere al ministro Piantedosi cosa fosse accaduto a Cutro. Eppure né ......a te O solo De Andrè La capogruppo del Pd Deborascomoda nientemeno che Montale per esprimere il proprio dolore e indignazione: "Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non, ...... la capogruppo dem alla Camera, Debora, cita un celebre verso di Eugenio Montale per prendere le distanze da Meloni e Salvini: 'Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non, ciò ...

Pd: Serracchiani, 'siamo una comunità forte e unita' Gazzetta di Reggio

Le parole di Debora Serracchiani per Schlein e per il Pd: "Un nuovo inizio che parte dal fatto che non ci siano correnti" ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo dimostrato che il Pd è una comunità politica viva, forte, unita. Siamo in cammino per cambiare il Paese aggredendo le diseguaglianze e costruendo giustizia so ...