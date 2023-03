Pd | Schlein | ' siamo più forti | vivi e uniti e stiamo arrivando | sarà nuova primavera' **

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : La Schlein è favorevole o contraria al rigassificatore di Piombino? Faccia chiarezza, questo silenzio è sospetto. I… - DantiNicola : Troppo occupata a decidere gli organigrammi del PD o semplicemente preoccupata di non deludere i promessi alleati d… - fattoquotidiano : E’ normale ricevere compensi da Stati stranieri per conferenze o consulenze mentre si è senatori della Repubblica i… - notizienet : Pd: Schlein proclamata segretaria - Applauso dell'assemblea riunita al centro Congressi 'La Nuvola' - pepo1913 : RT @DomaniGiornale: ?? Elly Schlein è stata ufficialmente proclamata nuova segretaria del Partito democratico ?? -

L'assemblea del, riunita al centro Congressi "La Nuvola" di Roma, ha proclamato Ellynuova segretaria del. .... che unico partito in Italia svolgiamo, il congresso, le primarie', ha detto Ellyall'assemblea del. 'Un ringraziamento a tutti coloro che sono andati a votare, più di un milione. Ce l'...L'assembleaha proclamato Ellynuova segretaria del partito. La presidente della commissione congresso Silvia Roggiani ha ricordato il risultato ottenuto dallaalle primarie, il 53,8% dei voti. ...

Assemblea nazionale Pd, inizia l'era Schlein: "Stiamo arrivando. Sarà una nuova primavera" Sky Tg24

(ANSA) - ROME, MAR 12 - The general assembly of the centre-left opposition Democratic Party (PD) on Sunday proclaimed 37-year-old Elly Schlein as its new secretary, the first woman leader in the party ...Nel Partito Democratico inizia l’era di Elly Schlein. Big e delegati regionali hanno affollato il centro congressi la Nuvola di Roma per partecipare all’Assemblea chiamata a proclamare ufficialmente s ...