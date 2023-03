Pd: Schlein, 'sarà difficile fermarmi, Roma o Bologna? Farò pendolare' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "sarà difficile fermarmi, non mi sono mai fermata in questi anni, continuerò a girare palmo a palmo questo paese". Così la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. A chi le chiede se si sposterà definitivamente a Roma o farà spola tra Roma e Bologna, "Farò avanti indietro, Farò anche la pendolare", risponde con un sorriso. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. (Adnkronos) - ", non mi sono mai fermata in questi anni, continuerò a girare palmo a palmo questo paese". Così la neo segretaria del Pd, Elly, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. A chi le chiede se si sposterà definitivamente ao farà spola tra, "avanti indietro,anche la", risponde con un sorriso.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Conte al Fatto: «Mi interessa capire se il Pd di Schlein sarà con noi per una svolta rispetto all’escalation milita… - fanpage : 'Molti mettevano in dubbio la sopravvivenza stessa del Partito Democratico. Vorrei dare una notizia a chi aveva sco… - ricpuglisi : È davvero oltraggioso il modo in cui Elly Schlein è stata/è/sarà massacrata mediaticamente da Fabio Fazio #CTCF - i_pez_vr : RT @Adnkronos: Pd, inizia era Schlein: 'Sarà una nuova primavera' - Diretta . #Adnkronos ?? - granati_mauro : RT @SionRomina: La Schlein si starebbe mettendo contro tutti i maggiorenti dell'establishment piddino. Il PD era già lacerato prima. Elly S… -

Il Pd entra nell'era Schlein: 'Estirperemo capi bastone e cacicchi' Schlein e Bonaccini ne sono consapevoli. Come sono consapevoli che da qui a un anno ci saranno due passaggi da non mancare : le amministrative e soprattutto le elezioni europee del 2024. Sarà questo ... Schlein: "Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera" Sarà questa per noi un nuova primavera". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. Pd Schlein: "Stiamo arrivando, sarà una nuova primavera" Sarà una nuova primavera", le parole della Segretaria Elly Schlein all'Assemblea Nazionale tenutasi presso il centro congressi "La Nuvola", a Roma e Bonaccini ne sono consapevoli. Come sono consapevoli che da qui a un anno ci saranno due passaggi da non mancare : le amministrative e soprattutto le elezioni europee del 2024.questo ...questa per noi un nuova primavera". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, all'assemblea del Pd, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. Pduna nuova primavera", le parole della Segretaria Ellyall'Assemblea Nazionale tenutasi presso il centro congressi "La Nuvola", a Roma Pd, inizia era Schlein: "Sarà una nuova primavera" Adnkronos