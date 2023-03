**Pd: Schlein, 'rinnoviamo gruppo dirigente ma no a vuoto nuovismo'** (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Dobbiamo valorizzare le competenze, rinnovando il gruppo dirigente. Ma stiamo già cambiando, abbiamo tanti giovani e donne oggi entrate in questa Assemblea. Facciamolo con ambizione, non per vuoto nuovismo ma per creare nuovi ponti intergenerazionali". Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Dobbiamo valorizzare le competenze, rinnovando il. Ma stiamo già cambiando, abbiamo tanti giovani e donne oggi entrate in questa Assemblea. Facciamolo con ambizione, non perma per creare nuovi ponti intergenerazionali". Lo ha detto Ellyalla Assemblea Pd.

