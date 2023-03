Pd: Schlein, 'nessuno si senta più padrone di tessere, circoli o persone' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Vogliamo un partito aperto e accogliente, in cui nessuno si senta più padrone delle tessere, dei circoli o delle persone. Bisognerà lavorarci" e "la nostra attenzione sarà massima in ogni territorio dove non saranno rispettate le regole che ci siamo dati". Così la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Vogliamo un partito aperto e accogliente, in cuisipiùdelle, deio delle. Bisognerà lavorarci" e "la nostra attenzione sarà massima in ogni territorio dove non saranno rispettate le regole che ci siamo dati". Così la neo segretaria del Pd, Elly, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

