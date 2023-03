Pd: Schlein, 'mettere fine finalmente a conflittualità interne' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo avere cura della comunità e tenerla unita. Dobbiamo riconoscerci negli occhi gli uni degli altri. Dobbiamo porre fine finalmente a conflittualità che sottraggono energie preziose a costruire l'alternativa alle destre che sono le peggiori d'Europa". Così Elly Schlein all'assemblea Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo avere cura della comunità e tenerla unita. Dobbiamo riconoscerci negli occhi gli uni degli altri. Dobbiamo porreche sottraggono energie preziose a costruire l'alternativa alle destre che sono le peggiori d'Europa". Così Ellyall'assemblea Pd.

