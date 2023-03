Pd: Schlein, 'Meloni finge di non vedere, ma tetto di cristallo lo romperemo noi' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Lo dico alla Meloni, il soffitto di cristallo non si rompe da solo ma insieme, se la maggioranza delle donne non arriva a vederlo perché schiacciata da una cappa di discriminazione che la prima donna presidente del Consiglio donna finge di non vedere". Lo ha detto Elly Schlei nelle repliche alla Direzione Pd. "Ma lo vediamo noi, anche per lei, e continuiamo a spingere perchè quelle discriminazioni e disuguaglianze abbiano fine, perchè non ci sia una sola donna che si senta chiedere a un colloquio se ha figli, se ha intenzione di farne e, nemmeno nel partito, si senta chiedere di chi sei", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Lo dico alla, il soffitto dinon si rompe da solo ma insieme, se la maggioranza delle donne non arriva a vederlo perché schiacciata da una cappa di discriminazione che la prima donna presidente del Consiglio donnadi non". Lo ha detto Elly Schlei nelle repliche alla Direzione Pd. "Ma lo vediamo noi, anche per lei, e continuiamo a spingere perchè quelle discriminazioni e disuguaglianze abbiano fine, perchè non ci sia una sola donna che si senta chiedere a un colloquio se ha figli, se ha intenzione di farne e, nemmeno nel partito, si senta chiedere di chi sei", ha aggiunto.

