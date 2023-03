PD, Schlein incoronata segretaria: “È una nuova primavera” (Di domenica 12 marzo 2023) L’assemblea del Partito Democratico, riunita a Roma il 12 marzo, ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria. E ha eletto presidente Stefano Bonaccini, lo sfidante alle primarie del 26 febbraio, nonché inizialmente favorito per la vittoria, che Schlein ha clamorosamente battuto al voto nei gazebo. La deputata cuneese Chiara Gribaudo e la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, sono le nuove vicepresidenti del partito. Tesoriere è il senatore Michele Fina, segretario regionale del PD in Abruzzo. La segretaria del Partito Elly Schlein, tra Enrico Letta (a sinistra) e Stefano Bonaccini (a destra). Foto Ansa/Fabio CimagliaStanding ovation per Schlein Come generalmente avviene in queste occasioni, la dirigenza del Partito Democratico si ricompatta – o ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 marzo 2023) L’assemblea del Partito Democratico, riunita a Roma il 12 marzo, ha proclamato Elly. E ha eletto presidente Stefano Bonaccini, lo sfidante alle primarie del 26 febbraio, nonché inizialmente favorito per la vittoria, cheha clamorosamente battuto al voto nei gazebo. La deputata cuneese Chiara Gribaudo e la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, sono le nuove vicepresidenti del partito. Tesoriere è il senatore Michele Fina, segretario regionale del PD in Abruzzo. Ladel Partito Elly, tra Enrico Letta (a sinistra) e Stefano Bonaccini (a destra). Foto Ansa/Fabio CimagliaStanding ovation perCome generalmente avviene in queste occasioni, la dirigenza del Partito Democratico si ricompatta – o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pipposchitt : RT @ilgiornale: Elly Schlein incoronata dal New York Times: 'Nessuno meglio di lei incarna il cambiamento'. 'Vuole ricostruire l'opposizion… - DanielaColi2 : @marioricciard18 @AttilioGeroni Non stupisce. Il @nytimes l'ha incoronata leader d'Italia. Non ho votato Meloni e n… - ilgiornale : Elly Schlein incoronata dal New York Times: 'Nessuno meglio di lei incarna il cambiamento'. 'Vuole ricostruire l'op… - CumLaudeCaf : @Agenzia_Ansa Schlein incoronata per il NYT, adesso i disegnini, non staremo gestando un Maidan cari americani? Poc… -