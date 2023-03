Pd: Schlein, 'in una settimana più di 10mila nuove iscrizioni' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Abbiamo riaperto il tesseramento e lo rifaremo nei Circoli e nei territori, dedicheremo una intera giornata a questo. In una settimana abbiamo avuto più di 10mila nuove iscrizioni, un segnale di vitalità importante". Lo ha detto Elly Schlein all'Assemblea del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Abbiamo riaperto il tesseramento e lo rifaremo nei Circoli e nei territori, dedicheremo una intera giornata a questo. In unaabbiamo avuto più di, un segnale di vitalità importante". Lo ha detto Ellyall'Assemblea del Pd.

