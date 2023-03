Pd: Schlein, 'grazie a Letta e Zingaretti per rinnovamento' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare in modo caloroso Enrico Letta, grazie al quale è stato avviato un lavoro di rinnovamento. E ancora prima chi prima di lui, con piazza grande e tante aperture, ha iniziato questo lavoro di rinnovamento che porteremo avanti insieme", ovvero Nicola Zingaretti. "Ringrazio tutta la segreteria uscente e il gruppo dirigente uscente, compresa l'assemblea che è stata rinnovata". Così Elly Schlein all'assemblea Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare in modo caloroso Enricoal quale è stato avviato un lavoro di. E ancora prima chi prima di lui, con piazza grande e tante aperture, ha iniziato questo lavoro diche porteremo avanti insieme", ovvero Nicola. "Ringrazio tutta la segreteria uscente e il gruppo dirigente uscente, compresa l'assemblea che è stata rinnovata". Così Ellyall'assemblea Pd.

