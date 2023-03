Pd: Schlein chiude con minuto di silenzio per nuovo naufragio, 'una vergogna per Italia e Ue' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Chiudo con un elemento di grande dolore, la notizia di un nuovo naufragio. E' una vergogna per l'Italia e per l'Europa, non possiamo più vedere il Mediterraneo ridotto a un grande cimitero a cielo aperto". Lo ha detto Elly Schlein nelle replica alla Assemblea del Pd chiedendo un minuto di silenzio alla platea. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Chiudo con un elemento di grande dolore, la notizia di un. E' unaper l'e per l'Europa, non possiamo più vedere il Mediterraneo ridotto a un grande cimitero a cielo aperto". Lo ha detto Ellynelle replica alla Assemblea del Pd chiedendo undialla platea.

