Pd | Schlein | ' appello a popolo primarie | venite qui | entrate | abbiamo bisogno di voi' **

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : La Schlein è favorevole o contraria al rigassificatore di Piombino? Faccia chiarezza, questo silenzio è sospetto. I… - DantiNicola : Troppo occupata a decidere gli organigrammi del PD o semplicemente preoccupata di non deludere i promessi alleati d… - fattoquotidiano : E’ normale ricevere compensi da Stati stranieri per conferenze o consulenze mentre si è senatori della Repubblica i… - notizienet : Pd: Schlein proclamata segretaria - Applauso dell'assemblea riunita al centro Congressi 'La Nuvola' - pepo1913 : RT @DomaniGiornale: ?? Elly Schlein è stata ufficialmente proclamata nuova segretaria del Partito democratico ?? -

L'assemblea del, riunita al centro Congressi "La Nuvola" di Roma, ha proclamato Ellynuova segretaria del. .Lo ha detto la segretaria del, Elly, all'assemblea del, in corso al Centro congressi la Nuvola, a Roma. "Un ringraziamento a tutti coloro che sono andati a votare, più di un milione. Ce ...Proclamata nuova segretaria. Si va verso la designazione alla presidenza del partito di Stefano Bonaccini. Ora è ufficiale. Inizia la nuova eraper il. L'assemblea nazionale del partito, riunita al centro Congressi "La Nuvola" di Roma, ha proclamato Ellynuova segretaria dem, forte della vittoria alle primarie dello scorso ...

Assemblea nazionale Pd, inizia l'era Schlein: "Stiamo arrivando. Sarà una nuova primavera" Sky Tg24

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Prende il via l''era' Schlein nel Pd. L'Assemblea nazionale dem di domani battezza formalmente la leadership della nuova segretaria. A fare da scenografia è la 'Nuvola' di Fuksas, al quartiere Eur di… ...