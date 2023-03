(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Nasce ilPD,. Forza Elly Schlein per ilcorso, grazie Stefano Bonaccini per la responsabilità. Cianche dell'dei. Darò come sempre il mio contributo come membro della direzione nazionale, eletto di diritto come presidente ALI e come coordinatore deidel Pd". Lo dice Matteo, sindaco di Pesaro, coordinatore deiPd, a margine dell'assemblea nazionale deldemocratico in corso a Roma.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Ricci, 'uniti per nuovo partito, ci sarà bisogno energia sindaci' - - Agenparl : Pd, Ricci: uniti per nuovo partito, ci sarà bisogno energia sindaci - -

...un modello per dimostrare che le densità pre - malattia delle stelle marine sulla costa occidentale degli Statierano in genere più che sufficienti per mantenere basso il numero didi ...Dove vedere la diretta tv degli Oscar 2023 Trasmessi negli Statidalla ABC, prodotti da ... per esempio dell'attrice Christinain un post poi cancellato, a sottolineare la disparità di ...... dal sindaco di Pesaro e presidente Anci Matteo, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore (che ... Per comunicare il sostegno a "e Uguali" basta inviare una mail a recoverysud@gmail.com ...

Pd, Ricci: uniti per nuovo partito, ci sarà bisogno energia sindaci Agenparl

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Nasce il nuovo PD, uniti. Forza Elly Schlein per il nuovo corso, grazie Stefano Bonaccini per la responsabilità. Ci sarà bisogno anche dell’energia dei sindaci. Darò come ...La reazione allo strappo di Roberto Calderoli sull'autonomia differenziata passa da Napoli. Avrà come protagonisti i sindaci e si terrà in una data simbolo: il 17 marzo, la giornata in cui si celebra ...