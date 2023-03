Pd | proclamazione di Schlein segretaria | i big arrivano alla Nuvola per l’assemblea

(Di domenica 12 marzo 2023) Big e delegati regionali iniziano ad affollare il centro congressi ladi Roma per partecipare aldel Partito democratico in cui oggi Ellyverrà proclamata ufficialmentee Stefano Bonaccini diventerà presidente. Fra i primi ad arrivare proprio Bonaccini, Dario Franceschini, Debora Serracchiani e il segretario uscente Enrico Letta, che il 14 marzo 2021 fu eletto al vertice del Pd nelnazionale nella sede di largo del Nazareno. Due mesi facostituente si è svolta all’Auditorium Antonianum, un ambiente ben più ristretto della, dove sono attesi 705 delegati in presenza (altri 221 seguiranno in collegamento), oltre a 417 invitati e 150 giornalisti accreditati. Nei saloni dominano i colori verde, bianco e ...

L'assemblea si aprirà sotto la guida della commissione congresso, seguirà ladella ... Il nuovo partito inizia il suo cammino nel segno dell'unità: dopo giorni di trattative, Elly...Laè avvenuta ieri mattina durante l'assemblea regionale in cui è stata eletta anche ... "Ma come, Ellyha proposto la presidenza a Stefano Bonaccini e qua Bomprezzi non lo fa con ...In virtù di questi numeri, a Ellyandranno 333 delegati in assemblea su 600, mentre 267 ... L'assemblea si aprirà sotto la guida della commissione congresso, seguirà ladella ...

Pd, proclamazione di Schlein segretaria: i big arrivano alla Nuvola ... Il Denaro

La segretaria Elly Schlein, proporrà l'ex rivale Bonaccini per la carica ... in diretta streaming sul canale youtube del PD, dalle 10.30, prevede la proclamazione ufficiale della segretaria, poi ...Oggi, domenica 12 marzo 2023, è in programma l’assemblea del Pd dopo le primarie dello scorso 26 febbraio, che hanno decretato la vittoria di ...