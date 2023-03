PD | Petracca nella direzione nazionale | «Irpinia protagonista | un grande per me»

(Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – «L’orgoglio e la responsabilità. Di essere stato appena eletto quale componente della nuova Direzionidel Partito Democratico Unico per la provincia di Avellino. Sono orgoglioso di poter contribuire così al nuovo corso del Pd che inizia quest’oggi con la proclamazione di Elly Schlein a segretarioe l’elezione di Stefano Bonaccini a presidente». Così il consigliere regionale Maurizio. «La logica unitaria che sta alla base della nuovadovrà necessariamente essere la stella polare del nuovo partito che spessissimo ha pagato negli anni scorsi, soprattutto in termini di consenso, il vulnus di divisioni laceranti e spesso poco comprensibili agli occhi della pubblica opinione. L’orgoglio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenPolitica : MAURIZIO PETRACCA ELETTO NELLA DIREZIONE NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO - ottopagine : PD, Petracca nella direzione nazionale: 'Un orgoglio, Irpinia protagonista' #Avellino -

nuova direzione anche Sergio Lima, già portavoce di Claudio Fava alla commissione Antimafia ...Giulia Pelucchi Antonella Pepe Anna Paola Peratoner Andrea Pertici Emma Petitti Maurizio...Così Maurizio. 'La logica unitaria che sta alla base della nuova direzione nazionale dovrà necessariamente essere la stella polare del nuovo partito che spessissimo ha pagato negli anni ...Lo spettacolo, con la direzione di Francesca Elena Monte e Anna, celebra le conquiste ... La rappresentazione si inseriscerassegna "8 marzo e tutto l'anno - Il viaggio delle donne" a ...

PD, Petracca nella direzione nazionale: "Un orgoglio, Irpinia protagonista" Virgilio

Si intravedono spiragli nella ‘buia’ vicenda – un vero e proprio braccio di ferro tra Regione Molise e la clinica Gemelli in particolare per la questione dei tetti di spesa fissati dalla Struttura Com ...Ariano - Unità e compattezza: questo il binario lungo il quale si dovranno muovere tutti, amministratori locali e provinciali, parti sociali, consiglieri regionali e parlamentari. E' il forte grido ch ...