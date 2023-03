**Pd: parte Schlein tra ricerca unità e nettezza posizioni, intesa con Bonaccini** (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Ci sono due registri nella giornata che apre l'era Elly Schlein alla guida del Pd. Quello del messaggio esterno alle opposizioni, i potenziali alleati, per far partire un'azione congiunta su alcuni temi, dal salario minimo alla sanità pubblica e difesa della Costituzione. Con il Pd di Schlein che si fa carico di provare ad aggregare su queste "terreni comuni": "E' nostra responsabilità andare ad esplorarli". La costruzione dell'alternativa, insomma. "Stiamo arrivando", avverte Schlein rivolta alla destra al governo. E poi c'è un altro registro, quello interno. Che parla di "unità e coerenza". Ovvero la necessità di tenere insieme l'unità interna con la radicalità delle posizioni. Su migranti, diritti, lavoro, leadership "femminista" e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Ci sono due registri nella giornata che apre l'era Ellyalla guida del Pd. Quello del messaggio esterno alle op, i potenziali alleati, per far partire un'azione congiunta su alcuni temi, dal salario minimo alla sanità pubblica e difesa della Costituzione. Con il Pd diche si fa carico di provare ad aggregare su queste "terreni comuni": "E' nostra responsabilità andare ad esplorarli". La costruzione dell'alternativa, insomma. "Stiamo arrivando", avverterivolta alla destra al governo. E poi c'è un altro registro, quello interno. Che parla di "e coerenza". Ovvero la necessità di tenere insieme l'interna con la radicalità delle. Su migranti, diritti, lavoro, leadership "femminista" e non ...

