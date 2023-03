(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “di buon lavoro a Elly, al presidente Stefanoe alla comunità del Pd. Ora serve una: dobbiamo lavorare insieme su battaglie comuni, dalla lotta per i diritti alle riforme istituzionali, il lavoro, la scuola e la sanità pubbliche. Inizia una nuova stagione per l'Italia”. E' quanto si legge in un tweet del segretario del Psi Enzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Autonomia differenziata, Maraio (PSI): “Il Sud non è una zavorra del Paese” - TV7Benevento : Pd: Maraio (Psi), 'auguri a Schlein e Bonaccini, ora sinistra plurale' - - AgenPolitica : ADESSO SERVALLI FLIRTA CON IL PSI ? IL SINDACO DI CAVA DE’ TIRRENI ALL’INIZIATIVA DI MARAIO - AgenPolitica : IL PSI DI MARAIO CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA: IL DIBATTITO CON VALDO SPINI - radioalfa : I timori del Sud sull’Autonomia differenziata. A Radio Alfa il segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio -

Un sostegno suggellato dalla presenza oggi in città del segretario nazionale Enzo. Purtroppo ... A introdurre la conferenza stampa è stato il coordinatore ragusano del, Totò Battaglia, il ...Un sostegno suggellato dalla presenza oggi in città del segretario nazionale Enzo, che non è ... A introdurre la conferenza stampa è stato il coordinatore ragusano del, Totò Battaglia, il ...Saranno presenti per l'occasione il Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzoed il Segretario Regionale Nino Oddo. Perché nel nostro Paese si vuole cancellare la memoria di ...

Pd: Maraio (Psi), 'auguri a Schlein e Bonaccini, ora sinistra plurale' Il Tirreno

PSI a sostegno della candidatura di Riccardo Schininà a sindaco di Ragusa. “Adesione piena e convinta per un apporto importante all’area progressista e riformista” Piena e convinta adesione al progett ...Piena e convinta adesione al progetto politico del candidato sindaco di Ragusa dell’area progressista e riformista Riccardo Schininà. È stata annunciata ieri mattina, in conferenza stampa, dal Partito ...