Pd | Letta a Schlein | ' usa tua investitura | non negoziare con correnti e non farti dire cosa fare'

Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Il popolo democratico ha chiesto a Elly di guidarci uniti, per questo la scelta di oggi è di grande intelligenza politica, che facciamo con la determinazione giusta". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd, rivolgendosi alla segretaria del Pd. "Il popolo e la comunità del Pd ti hanno chiesto, Elly, di fare le scelte che devi fare senza negoziare con correnti e che nessuno ti venga a dire cosa devi fare -ha aggiunto il segretario uscente dem-. La forza dell'investitura che hai usala fino in fondo per il bene del nostro partito, della nostra comunità, del Paese, dell'Europa".

