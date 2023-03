Pd, l’arrivo di Elly Schlein all’Assemblea nazionale: il lungo applauso, la ressa di telecamere e l’abbraccio con Bonaccini – video (Di domenica 12 marzo 2023) Le immagini dell’arrivo della nuova segretaria Elly Schlein alla ‘Nuvola’ di Roma per l’Assemblea nazionale del Partito democratico. ressa di giornalisti e fotografi per leader che, appena arrivata, abbraccia Paola De Micheli, Gianni Cuperlo, il principale sfidante alle primarie, Stefano Bonaccini, l’ex segretario Enrico Letta e Valentina Cuppi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Le immagini deldella nuova segretariaalla ‘Nuvola’ di Roma per l’Assembleadel Partito democratico.di giornalisti e fotografi per leader che, appena arrivata, abbraccia Paola De Micheli, Gianni Cuperlo, il principale sfidante alle primarie, Stefano, l’ex segretario Enrico Letta e Valentina Cuppi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianoghelfi : Standing ovation per Elly #Schlein e gran ressa di fotografi all’arrivo all’#AssembleaPD. Poi l’abbraccio con… - Lorso66 : Porello il #berizzo come sta ridotto ???? S’era ripreso con l’arrivo di #Elly ?? mmò è ripiombato nel tunnel ????? Seco… - NotizieVirgilio : ?? Sondaggi, l'arrivo di Elly Schlein cambia tutto: chi vincerebbe oggi - EnzoCare2 : @SimonaMalpezzi @ellyesse Nessuno, a destra, è preoccupato dell'arrivo della Elly, anzi per molti sarà la fine defi… - sissiisissi2 : RT @PiazzapulitaLA7: Il Partito Democratico che verrà. L'arrivo di Schlein. La prima piazza. Il racconto di @GregorioRomeo con @claudioce… -