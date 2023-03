**Pd: la nuova primavera di Schlein, unità senza compromessi al ribasso** (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera". E parte davvero in una domenica di primavera, esplosa all'improvviso a Roma, l'era di Elly Schlein alla guida del Pd. Una affollatissima assemblea alla Nuvola di Fuksas, la scena dell'esordio da segretaria proclamata. Arriva in mezzo a una standing ovation, poi l'abbraccio con lo 'sfidante' Stefano Bonaccini che indica come presidente del partito. L'unità del partito è una delle chiavi ricorrenti del primo intervento di Schlein da segretaria. Ma, mette in chiaro, è arrivato il momento della chiarezza: "unità e coerenza", "basta compromessi al ribasso". "Sarò sempre aperta all'ascolto, soprattutto per le critiche costruttive. Dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una". E parte davvero in una domenica di, esplosa all'improvviso a Roma, l'era di Ellyalla guida del Pd. Una affollatissima assemblea alla Nuvola di Fuksas, la scena dell'esordio da segretaria proclamata. Arriva in mezzo a una standing ovation, poi l'abbraccio con lo 'sfidante' Stefano Bonaccini che indica come presidente del partito. L'del partito è una delle chiavi ricorrenti del primo intervento dida segretaria. Ma, mette in chiaro, è arrivato il momento della chiarezza: "e coerenza", "bastaal ribasso". "Sarò sempre aperta all'ascolto, soprattutto per le critiche costruttive. Dobbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di… - fattoquotidiano : Pd, la prima assemblea con Elly Schlein leader: standing ovation per la nuova segretaria e abbraccio con Bonaccini - nonleggerlo : Direttore (lei che è un esponente di spicco di Fratelli d'Italia, primo partito italiano, attualmente al governo, n… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Assemblea #PD, Elly #Schlein: 'Molti mettevano in dubbio l’esistenza stessa del Partito democratico. E invece hanno perso… - giusev76 : RT @Open_gol: La linea dettata dalla nuova segretaria dem: «Non si può essere equidistanti da aggressore e aggredito» -