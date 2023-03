(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – “Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una”. E parte davvero in una domenica di, esplosa all’improvviso a Roma, l’era diSchlein alla guida del Pd. Una affollatissima assemblea alla Nuvola di Fuksas, la scena dell’esordio da segretaria proclamata. Arriva in mezzo a una standing ovation, poi l’abbraccio con lo ‘sfidante’ Stefano Bonaccini che indica come presidente del partito. L’del partito è una delle chiavi ricorrenti del primo intervento di Schlein da segretaria. Ma, sottolinea, è arrivato il momento della chiarezza: “”, “basta compromessi al ribasso”. “Sarò sempre aperta all’ascolto, soprattutto per le critiche costruttive. Dobbiamo mettere a valore diversità e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Tutti meritano una nuova primavera - Adnkronos : Pd, la nuova primavera di Elly: unità e coerenza . #Adnkronos - BrunoZariati : RT @alfredobazoli: Brava @ellyesse all'assemblea #pd. Una nuova primavera per il @pdnetwork, un partito umile, un partito utile, un partito… - AnnaRDelorenzo : RT @SuttoraM: Mentre primavera pian piano si avvicina , oggi godiamoci la domenica con semplicità senza pensare ai giorni futuri che la nuo… - giusev76 : Pd, l’assemblea in diretta. Il discorso di Schlein: «Stiamo arrivando, sarà una nuova primavera»-… -

Sara' una', ha anche affermato la segretaria. 'Avere cura della nostra comunita' e tenerla insieme e' il primo grande impegno che prendo. Abbiamo bisogno di porre definitivamente fine ...2023 - 03 - 12 12:32:35 Schlein: "Stiamo arrivando, è una" Chi aveva scommesso sulla fine del Pd 'ha perso la scommessa a scommettere contro il Pd, siamo ancora qui, più forti e uniti,..."Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una". E parte davvero in una domenica di, esplosa all'improvviso a Roma, l'era di Elly Schlein alla guida del Pd. Una affollatissima assemblea alla Nuvola di Fuksas, la scena ...

Assemblea Pd, Schlein proclamata segretaria: "È una nuova primavera. Con le altre opposizioni proviamoci ... la Repubblica

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...