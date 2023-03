Pd | inizia l’era Schlein | i temi del primo discorso “Esplorare i terreni comuni con le opposizioni Faremo barricate su salario minimo e sanità pubblica”

(Di domenica 12 marzo 2023) Il dialogo con leperché “ici sono” e “vanno esplorati“. Le “sule la difesa della“. Così come la difesa del reddito di cittadinanza e l’opposizione al governo “più a destra della storia rena”. Ellyha aperto la sua prima assemblea da segretaria del Pd e lo ha fatto delineando le caratteristiche del partito che vorrà: “Sarà una nuova primavera”, ha detto. E soprattutto ha parlato di come si immagina il ruolo dem al tempo dell’esecutivo Meloni: “un’opposizione netta e rigorosa, ma ad ogni critica corrisponderà una proposta“, ha detto. “Perché se loro hanno vinto facendo la destra a noi tocca fare la sinistra e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Pd, inizia l'era Schlein e a Bonaccini il ruolo di presidente - Ss59262502 : @repubblica Inizia l'era della sporcizia - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Assemblea nazionale #Pd, inizia l'era Schlein. Resta il nodo segreteria - Indo_lore : RT @charles_lefast: è passato solo UN weekend di gara e sembriamo già ai 3/4 della stagione, sta andando a fuoco Maranello, Vasseur che ini… - SaRa_XD_02 : RT @charles_lefast: è passato solo UN weekend di gara e sembriamo già ai 3/4 della stagione, sta andando a fuoco Maranello, Vasseur che ini… -

Perchécosì intelligente nei confronti delle persone, ma non ... Inoltre,'attore ha apprezzato il fatto che la serie gli ... La donna, mentre la vita dell'uomoad andare a pezzi, cominica a ...Non c'bisogno di un nuvoo segretario o nuova segretaria, non ... Lo ha detto'ex segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea. '... "Fino ad oggi mancava un'alternativa, con Schleinun ...Alla spicciolata sono arrivati tutti i big del partito, dai sostenitori di Schlein, a coloro che si sono opposti alla sua candidatura, invocando'importanza dell'unità di intenti, in un partito ...