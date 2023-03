Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - MistressELW : Madò, la #Fiera che inizia domani e i turnisti storici allo stand ancora senza ingresso espositore perché non leggo… - uilca_unicredit : Realizzata a cura della Segreteria di Coordinamento, è stata pubblicata la nuovissima guida riservata a giovani e n… - UILCAUCPiemonte : Realizzata a cura della Segreteria di Coordinamento, è stata pubblicata la nuovissima guida riservata a giovani e n… -

Nel Pdl'era Schlein . La segretaria, eletta il 26 febbraio, aprirà oggi l' Assemblea nazionale che ... Attesa per le decisioni che seguiranno, a cominciare dalla nomina dellae dall'...Partito Democratico.il nuovo corso di Elly Schlein Oggi l'assemblea nazionale ratifica l'elezione alle primarie ... Per gli altri incarichi,e capigruppo di Camera e Senato, si vedrà ...Nel Pdil nuovo corso della Schlein con l'apertura dell'Assemblea nazionale che intende eleggere ... Il Pd dovrà cominciare dalla nomina dellae dell' indicazione per i capigruppo di ...

Pd, inizia la segreteria Schlein e Bonaccini sarà eletto presidente Globalist.it

Nel Pd inizia l'era Schlein. La segretaria, eletta il 26 febbraio, aprirà oggi l' Assemblea nazionale che eleggerà presidente Stefano Bonaccini, suo rivale nella corsa alla leadership del partito. Att ...ANCONA - Partenza a ostacoli per il nuovo corso del Pd Marche, inaugurato ieri mattina nella prima assemblea regioanle post primarie che si è svolta ad Ancona nella sala conferenze ...