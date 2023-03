**Pd: il Papa, Mattarella e i naufraghi nel Mediterraneo, citazioni e omaggi della Schlein** (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - Dal Papa a Patrik Zaki, passando per Sergio Mattarella. Sono diversi i riferimenti e le citazioni fatte da Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria all'Assemblea del Pd. La leader apre con un lungo elenco di ringraziamenti e ricordi, come quello di Bruno Astorre, e menziona due dei suoi predecessori, Enrico Letta e Nicola Zingaretti: "Proseguiremo il percorso di innovazione", promette. "Auguri a Papa Francesco per i dieci anni del suo pontificato", dice poi la Schlein tra gli applausi della Assemblea, che poco dopo riserva una standing ovation al capo dello Stato quando la segretaria lo cita: "Ringrazio per la sapiente guida sempre il presidente Mattarella". Ma nel lungo discorso della nuova leader c'è spazio anche per Romano Prodi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - Dala Patrik Zaki, passando per Sergio. Sono diversi i riferimenti e lefatte da Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria all'Assemblea del Pd. La leader apre con un lungo elenco di ringraziamenti e ricordi, come quello di Bruno Astorre, e menziona due dei suoi predecessori, Enrico Letta e Nicola Zingaretti: "Proseguiremo il percorso di innovazione", promette. "Auguri aFrancesco per i dieci anni del suo pontificato", dice poi la Schlein tra gli applausiAssemblea, che poco dopo riserva una standing ovation al capo dello Stato quando la segretaria lo cita: "Ringrazio per la sapiente guida sempre il presidente". Ma nel lungo discorsonuova leader c'è spazio anche per Romano Prodi, ...

