Pd, Elly Schlein proclamata segretaria "Sarà una nuova primavera" (Di domenica 12 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Elly Schlein è stata proclamata ufficialmente nuova segretaria del Partito democratico dall'Assemblea nazionale dei dem. "Il primo ringraziamento speciale a Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli – afferma Schlein nel corso dell'assemblea Pd – perchè questa cosa l'abbiamo fatta insieme. Voglio ringraziare in modo sentito e caloroso Enrico Letta, grazie al suo lavoro il partito ha potuto iniziare un percorso importante di innovazione e apertura che rilanceremo e che porteremo avanti insieme". "Grazie anche a Nicola Zingaretti che con Piazza grande ha iniziato questo lavoro di rinnovamento"."Vogliamo essere al fianco – aggiunge – di quell'Italia che fa più fatica, saremo al loro fianco affinchè possano rialzare la testa, darsi degli strumenti di riscatto e ...

