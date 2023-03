Pd: Bonaccini, 'per alternativa credibile serve avere cultura governo' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "La luna di miele del governo con gli italiani si concluderà prima del previsto, ancora non c'è perdita di consenso di Giorgia Meloni e della destra ma mai come in questi giorni si avverte che sono senza bussola e in balia degli eventi". Lo ha detto Stefano Bonaccini all'Assemblea del Pd. "Il nostro compito è non fare sconti e incalzarli e sempre avanzare contro proposte credibili che parlino a tutto il Paese e nel territorio. Per una alternativa credibile abbiamo bisogno di essere e avere una cultura di governo all'opposizione", ha spiegato ancora. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "La luna di miele delcon gli italiani si concluderà prima del previsto, ancora non c'è perdita di consenso di Giorgia Meloni e della destra ma mai come in questi giorni si avverte che sono senza bussola e in balia degli eventi". Lo ha detto Stefanoall'Assemblea del Pd. "Il nostro compito è non fare sconti e incalzarli e sempre avanzare contro proposte credibili che parlino a tutto il Paese e nel territorio. Per unaabbiamo bisogno di essere eunadiall'opposizione", ha spiegato ancora.

