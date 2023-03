Pd | Bonaccini nuovo presidente tende mano a Schlein | ' è tempo di unire' **

(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Questo è ildi, non ci possono essere altre magliette che indossiamo che non siano quelle del Pd". Stefano, neo elettodel Pd, mantiene la promessa davanti all'assemblea nazionale dem. Quella ripetuta tante volte durante la campagna delle primarie: se sarò sconfitto, darò una. La vittoria inaspettata ai gazebo ha spalancato le porte del Pd all'era Elly. "Da oggi mi metto a disposizione per dare una", dicedavanti a una platea in cui il numero dei delegati che lo hanno sostenuto è alto per le percentuali delle primarie. Daparole di slancio unitario proprio per superare le divisioni del congresso: "Il Pd è casa mia, lo è sempre stato. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Stefano #Bonaccini, neo-presidente del #PD: 'La luna di miele del governo con l’Italia, a mio parere finirà prima d… - fanpage : [INCHIESTA ESCLUSIVA] PRIMARIE DEL PD TRUCCATE IN CAMPANIA. Nella nuova inchiesta del team Backstair di… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | L'assemblea del Pd: applausi all'arrivo di Schlein, l'abbraccio con Bonaccini. L'ovazione dei delegati ha… - fabioman8 : RT @carovana12: Alle 12.17 Elly Schlein viene proclamata Segretario del Pd e subito dopo Stefano Bonaccini Presidente. 'Con le altre opposi… - VivianaValastro : RT @DomaniGiornale: ?? Elly Schlein ha concluso il suo primo discorso da segretaria del Pd. Ha parlato di diseguaglianze, clima, fisco e dir… -

...parte dei partecipanti all'assemblea nazionale delha salutato la proclamazione di Schlein nuova segretaria del partito . Visibilmente emozionata, Schlein ha abbracciato subito Stefano, ...... 'Questo è il tempo di unire, non ci possono essere altre magliette che indossiamo che non siano quelle del'. Inoltreha sottolineato che 'ilè casa mia, io non mi sento in minoranza ...L'assemblea del, riunita al centro Congressi "La Nuvola" di Roma, ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria dele ha eletto Stefanopresidente del partito (con un voto contrario e due astenuti). La deputata Chiara Gribaudo e la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone sono le ...

Pd: Schlein proporrà all'assemblea Bonaccini come presidente RaiNews

Bonaccini è stato eletto presidente del Pd: "Da oggi a disposizione per dare una mano, faremo convivere le opinioni diverse" ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...