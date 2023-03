(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Piùal governo e menoal Pd e potremo dare l'idea di unaalle destre. Da soli noi non bastiamo, ma senzs il Pd non può esserciche batta le destre". Lo ha detto Stefanorivolgendosi a M5s e Terzo polo all'Assemblea del Pd.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Bonaccini a alleati, 'basta farci opposizione, senza di noi non c'è alternativa' - -

Poi un 'ringraziamento speciale va a Stefano, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, perché ... non hanno il coraggio di dire ai loroin Europa, come Orban, che non si può volere i ...... l'hanno votata per stare un passo davanti ai suoi, dove lei ha sempre detto di voler stare. "Con questi toni...": Sommi provocasbotta in diretta - Videoe i suoihanno subito iniziato a fare muro, pretendendo la presidenza del partito, una posizione dalla quale potranno esprimere una linea parallela a quella della segretaria, ...

Pd: Bonaccini a alleati, ‘basta farci opposizione, senza di noi non c’è alternativa’ La Sicilia

Sondaggi in crescita, migliaia di nuovi iscritti: i primi dieci giorni della nuova segretaria del Pd sono stati prevedibilmente positivi, ma questi primi risultati saranno sufficienti a farla sopravvi ...Elly Schlein sola contro tutti. “Non sono come mi disegnano” lo sfogo della nuova segretaria del Partito Democratico contro i detrattori, ...