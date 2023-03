Pd: Boldrini, 'mio impegno in direzione per sostenere linea politica primarie' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Una bella giornata: oggi l'Assemblea del Pd ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria e l'entusiasmo in sala si è fatto sentire. Il voto alle primarie è stato un evento di grandissima portata. Un'onda di partecipazione e speranza oggi ci chiede innanzitutto una cosa: cambiamento. E per questo ha vinto Elly Schlein. Qual è a questo punto il nostro primo dovere? È quello di non deludere questa fiducia nei nostri confronti". Ad affermarlo in una nota Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico. "Noi dobbiamo essere uniti - prosegue - perché l'avversario è fuori di noi e non tra noi. E questo va fatto con intelligenza, non può e non deve avvenire a scapito della chiarezza della linea politica che ha prevalso alle primarie. Una linea che in nessun modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Una bella giornata: oggi l'Assemblea del Pd ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria e l'entusiasmo in sala si è fatto sentire. Il voto alleè stato un evento di grandissima portata. Un'onda di partecipazione e speranza oggi ci chiede innanzitutto una cosa: cambiamento. E per questo ha vinto Elly Schlein. Qual è a questo punto il nostro primo dovere? È quello di non deludere questa fiducia nei nostri confronti". Ad affermarlo in una nota Laura, deputata del Partito Democratico. "Noi dobbiamo essere uniti - prosegue - perché l'avversario è fuori di noi e non tra noi. E questo va fatto con intelligenza, non può e non deve avvenire a scapito della chiarezza dellache ha prevalso alle. Unache in nessun modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ducciosiena : @strange_days_82 La boldrini é falsa ed inappropriata !!! Io mi vergogno per il mio paese che questa signora abbia… - gaspoesi : @Andrea__Monti Nuova???macché, la solita minestra riscaldata,??con dentro qualche elemento fluido in più e per giunt… - mani72012 : @StefanoBul @GiorgiaMeloni Del mio twitt hai visto solo quello che ti interessa. A parte il fatto che la Merkel non… - SicilianoSum : @alextorre13 @FratellidItalia Mio idolo la Boldrini??????? Ho visto che mi segui ma non mi sembra che tu abbia capito… -