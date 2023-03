Pd, al via l’era Schlein. Zingaretti all’Assemblea nazionale: “Il cambiamento è già iniziato” (Di domenica 12 marzo 2023) Tra le fila del Pd è tutto pronto per dare il via all’era Elly Schlein: la nuova segretaria del Partito Democratico ha aperto oggi l’Assemblea nazionale che eleggerà presidente Stefano Bonaccini, rivale di Schlein nella corsa alle primarie. Negli ambienti dem c’è molta attesa per le prime decisioni di Schlein alla guida del Partito, a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tra le fila del Pd è tutto pronto per dare il via alElly: la nuova segretaria del Partito Democratico ha aperto oggi l’Assembleache eleggerà presidente Stefano Bonaccini, rivale dinella corsa alle primarie. Negli ambienti dem c’è molta attesa per le prime decisioni dialla guida del Partito, a ... TAG24.

