Pavia, l’ex parrucchiere Mauro Casazza spara alla moglie e poi si uccide: la donna è ricoverata in gravissime condizioni (Di domenica 12 marzo 2023) spara alla moglie e poi si uccide. Nel pomeriggio di sabato 11 marzo, intorno alle 16,30, in una villetta a Cilavegna (Pavia), il 67enne Mauro Casazza ha tentato di ammazzare la consorte di 63 anni e poi si è tolto la vita. La vittima, Pinuccia Contin, è stata trasportata con l’elisoccorso e adesso è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Matteo di Pavia. L’uomo era un parrucchiere in pensione ed era molto conosciuto in paese. Secondo le prime ricostruzioni era in possesso della pistola per uso sportivo. A trovare i corpi è stato un parente che era andato a trovare la coppia e cha ha immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023)e poi si. Nel pomeriggio di sabato 11 marzo, intorno alle 16,30, in una villetta a Cilavegna (), il 67enneha tentato di ammazzare la consorte di 63 anni e poi si è tolto la vita. La vittima, Pinuccia Contin, è stata trasportata con l’elisoccorso e adesso èinall’ospedale San Matteo di. L’uomo era unin pensione ed era molto conosciuto in paese. Secondo le prime ricostruzioni era in possesso della pistola per uso sportivo. A trovare i corpi è stato un parente che era andato a trovare la coppia e cha ha immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di ...

