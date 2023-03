Paul Auster è malato di cancro, l’annuncio della moglie dello scrittore: «Sono entrata in una terra che si chiama Cancerland» (Di domenica 12 marzo 2023) Lo scrittore Paul Auster ha il cancro. Ad annunciarlo in un lungo post su Instagram è sua moglie, Siri Hustvedt. «Sono stata lontana da Instagram per un po’. Il motivo è che a mio marito è stato diagnosticato un cancro a dicembre, dopo che è stato malato per diversi mesi», ha scritto la scrittrice e saggista, spiegando che Auster è in cura allo Sloan Kettering di New York. «Sono entrata in una terra che si chiama Cancerland, che molti di voi hanno conosciuto», prosegue. «Alcune persone sopravvivono e altre muoiono. Tutti lo sanno, eppure vivere quella verità da vicino cambia la realtà quotidiana. L’intimità con un’altra persona non è solo ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Loha il. Ad annunciarlo in un lungo post su Instagram è sua, Siri Hustvedt. «stata lontana da Instagram per un po’. Il motivo è che a mio marito è stato diagnosticato una dicembre, dopo che è statoper diversi mesi», ha scritto la scrittrice e saggista, spiegando cheè in cura allo Sloan Kettering di New York. «in unache si, che molti di voi hanno conosciuto», prosegue. «Alcune persone sopravvivono e altre muoiono. Tutti lo sanno, eppure vivere quella verità da vicino cambia la realtà quotidiana. L’intimità con un’altra persona non è solo ...

