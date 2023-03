Pasta E Ricotta Ricetta (Di domenica 12 marzo 2023) Ingredienti Per preparare la , avrai bisogno dei seguenti ingredienti: – 400 g di Pasta corta (fusilli, penne, farfalle) – 300 g di Ricotta fresca – 2 spicchi di aglio – Olio d’oliva extravergine – Sale e pepe q.b. – 1 mazzetto di prezzemolo fresco – Parmigiano Reggiano grattugiato – Peperoncino (opzionale) Preparazione 1. Inizia mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. 2. Sbuccia gli spicchi di aglio e tagliali a cubetti piccoli. Mettili in una padella con olio d’oliva e accendila a bassa fiamma. 3. Quando l’aglio avrà preso colore, togli la padella dal fuoco e rimuovi l’aglio. 4. Aggiungi la Ricotta fresca alla padella e mescola con una spatola fino ad ottenere un composto omogeneo. 5. Aggiungi un pizzico di sale e pepe e, se vuoi, un pizzico di peperoncino per un tocco piccante. 6. Quando l’acqua sarà pronta, ... Leggi su 20migliori (Di domenica 12 marzo 2023) Ingredienti Per preparare la , avrai bisogno dei seguenti ingredienti: – 400 g dicorta (fusilli, penne, farfalle) – 300 g difresca – 2 spicchi di aglio – Olio d’oliva extravergine – Sale e pepe q.b. – 1 mazzetto di prezzemolo fresco – Parmigiano Reggiano grattugiato – Peperoncino (opzionale) Preparazione 1. Inizia mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. 2. Sbuccia gli spicchi di aglio e tagliali a cubetti piccoli. Mettili in una padella con olio d’oliva e accendila a bassa fiamma. 3. Quando l’aglio avrà preso colore, togli la padella dal fuoco e rimuovi l’aglio. 4. Aggiungi lafresca alla padella e mescola con una spatola fino ad ottenere un composto omogeneo. 5. Aggiungi un pizzico di sale e pepe e, se vuoi, un pizzico di peperoncino per un tocco piccante. 6. Quando l’acqua sarà pronta, ...

