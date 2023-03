Parma, 28enne muore dissanguato per aver tentato di scavalcare un’inferriata: sì è lacerato l’arteria femorale (Di domenica 12 marzo 2023) È morto tentando di scavalcare un cancello. Michele Guzzo, 28 anni, originario di Parma non è sopravvissuto alla ferita all’arteria femorale riportata nel tentativo di scavalcare una cancellata di un’abitazione nella città emiliana. Il fatto è avvenuto sabato 11 marzo verso le 9 di mattina. Il 28enne, che lavorava nel mondo della ristorazione, è stato trovato nel giardino della casa esanime a causa della copiosa perdita di sangue provocata dalla punta della inferriata che si è conficcata nella coscia. Inutili i soccorsi arrivati in viale Partigiani d’Italia, fra via Bellini e via Puccini, e il trasporto verso l’ospedale. Sui motivi che hanno spinto il ragazzo a scavalcare la cancellata e sulla dinamica esatta sono in corso accertamenti da parte delle forze di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) È morto tentando diun cancello. Michele Guzzo, 28 anni, originario dinon è sopravvissuto alla ferita alriportata nel tentativo diuna cancellata di un’abitazione nella città emiliana. Il fatto è avvenuto sabato 11 marzo verso le 9 di mattina. Il, che lavorava nel mondo della ristorazione, è stato trovato nel giardino della casa esanime a causa della copiosa perdita di sangue provocata dalla punta della inferriata che si è conficcata nella coscia. Inutili i soccorsi arrivati in viale Partigiani d’Italia, fra via Bellini e via Puccini, e il trasporto verso l’ospedale. Sui motivi che hanno spinto il ragazzo ala cancellata e sulla dinamica esatta sono in corso accertamenti da parte delle forze di ...

