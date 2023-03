Parma | 28enne muore dissanguato dopo aver scavalcato un cancello | andava a trovare un amico

(Di domenica 12 marzo 2023) Michele Guzzo, 28 anni, è mortoildell’abitazione di unin viale dei Partigiani d’Italia a. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, mentre il giovane scavalcava la cancellata si sarebbe procurato una profonda ferita a causa di una punta del, che gli ha reciso l’arteria femorale. Ilpercorso alcuni metri in giardino, ha perso i sensi, morendo. La famiglia dell’, vedendo il giovane accasciato a terra, ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Insieme al personale medico-sanitario, sono ...

