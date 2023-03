"Parleremo anche di armi all'Ucraina". Cuperlo, avvertimento alla Schlein (Di domenica 12 marzo 2023) “Sull'invio delle armi non vedo differenze particolari sul punto di vista della Segretaria. Noi non siamo lo zerbino degli USA, siamo alleati e membri NATO. Credo fino ad oggi l'Europa abbia avuto voce molto flebile sul tema della guerra. Il conflitto tra Cina e Stati Uniti è la vera questione aperta dei prossimi decenni”, le parole di Gianni Cuperlo, in occasione dell'Assemblea Nazionale tenutasi presso il centro congressi “La Nuvola”, a RomaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) “Sull'invio dellenon vedo differenze particolari sul punto di vista della Segretaria. Noi non siamo lo zerbino degli USA, siamo alleati e membri NATO. Credo fino ad oggi l'Europa abbia avuto voce molto flebile sul tema della guerra. Il conflitto tra Cina e Stati Uniti è la vera questione aperta dei prossimi decenni”, le parole di Gianni, in occasione dell'Assemblea Nazionale tenutasi presso il centro congressi “La Nuvola”, a RomaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

