Parigi-Nizza, la classifica finale: Pogacar è imbattibile (Di domenica 12 marzo 2023) Altro giro, altra corsa vinta per Tadej Pogacar. L’asso sloveno si è infatti aggiudicato anche la Parigi-Nizza per la prima volta in carriera, salendo già a quota otto successi stagionali. Numeri incredibile per un corridore che quest’anno ha deciso di voler cannibalizzare quante più gare possibili in attesa di prendersi L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Le parole di Domenico Pozzovivo, nuovo arrivo della Israel Premier Tech Domenico Pozzovivo correrà con la Israel Premier Tech – UFFICIALE Leggi su blogciclismo (Di domenica 12 marzo 2023) Altro giro, altra corsa vinta per Tadej. L’asso sloveno si è infatti aggiudicato anche laper la prima volta in carriera, salendo già a quota otto successi stagionali. Numeri incredibile per un corridore che quest’anno ha deciso di voler cannibalizzare quante più gare possibili in attesa di prendersi L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Le parole di Domenico Pozzovivo, nuovo arrivo della Israel Premier Tech Domenico Pozzovivo correrà con la Israel Premier Tech – UFFICIALE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaia_Mai_ : Pogi vince Rogla vince tre tre tappe tappe alla alla Parigi… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO Parigi-Nizza: #Pogacar vince l'ultima tappa Lo sloveno conquista la classifica generale #SkySport #Ciclismo - thedok978 : @D_Tirinnanzi E peraltro è il primo nella storia ad aver vinto la sua prima Parigi-Nizza dopo aver vinto il Tour de France… - SpazioCiclismo : Tadej Pogacar non si ferma: terza vittoria di tappe e successo in classifica generale per lo sloveno nell'ultima gi… - infoitsport : Parigi-Nizza: Tadej Pogacar vince ancora e resta in giallo a La Couillole, ma non è finita -