Parigi-Nizza 2023, Tadej Pogacar: "Ho calcolato tutto al meglio, centrato il primo obiettivo stagionale" (Di domenica 12 marzo 2023) Tadej Pogacar ha chiuso una settimana da sogno, l'ennesima della sua ancora giovane carriera, vincendo la terza tappa e dominando la classifica generale della Parigi-Nizza 2023, corsa che mancava nel suo già ricco palmares. Semplicemente imprendibile per gli avversari, ha gestito a piacimento gli sforzi, staccando tutti non appena il terreno gliel'ha permesso. Lo sloveno ha parlato ai microfoni di Eurosport dopo il traguardo della Promenade des Anglais a Nizza: "Non avevo mai partecipato alla Parigi-Nizza, dato che sono andato due volte alla Tirreno-Adriatico ad inizio stagione. Per me era sempre stato un obiettivo, un sogno vincerla ed oggi ci sono riuscito". Arrivato in testa alla classifica all'ultima giornata, lo sloveno ha ...

