Parigi-Nizza 2023 | Tadej Pogacar domina in solitaria e chiude in bellezza nell’ultima tappa

(Di domenica 12 marzo 2023) Tutto fin troppo facile. Doveva essere la prima sfida stagionale percontro Jonas Vingegaard, ma si è trasformata in un vero e proprio dominio dello sloveno la. L’uomo della UAE Emirates ha infatti conquistato oggi anche l’ottava, trovando addirittura una tripletta in terra transalpina: si è tolto il lusso di staccare gli avversari e trionfando in. Sul Col d’Èze, ultima ascesa di giornata, il leader della classifica generale ha salutato gli avversari lanciandosi poi in discesa verso un successo di grandissima qualità, nessuno è riuscito a rispondergli e i rivali si sono dovuti accontentare della battaglia per la seconda piazza a 33” dalla vetta. Secondo il già citato Vingegaard (Jumbo-Visma), terzo David Gaudu (Groupama – ...