Parigi-Nizza 2023 | ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi Tadej Pogacar conquista anche l’ultima frazione

(Di domenica 12 marzo 2023) Si è disputatal’ottava ed ultimadell’81ma edizione della, con partenza ed arrivo adopo 118.4 km: successo di(UAE Team Emirates), che giunge solo al traguardo davanti a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), secondo a 33?, il quale supera in una volata a quattro David Gaudu (Groupama – FDJ), terzo, Simon Yates (Team Jayco AlUla), quarto, e Matteo Jorgenson (Movistar Team), quinto.padrone della Corsa del Sole, dominio in salita. Gaudu e Vingegaard sul podioOTTAVA...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Le immagini della cavalcata trionfale di Tadej Pogacar sull'arrivo della frazione conclusiva della #ParisNice - Eurosport_IT : Pogacar mette la sua firma sulla Parigi-Nizza: sua anche la tappa finale, rivivi il finale ?? #EurosportCICLISMO… - RSIsport : ????? Pogacar domina l'ultima tappa della Parigi-Nizza, portandosi a casa anche la classifica generale. Ottimo quint… - Fanta_Cycling : Che dite, @TamauPogi è in forma per la @Milano_Sanremo di sabato prossimo? Intanto leggi le classifiche finali del… - Gaia_Mai_ : Pogi vince Rogla vince tre tre tappe tappe alla alla Parigi… -

Tadej Pogacar aggiunge un'altra coppa alla sua impressionante bacheca. Lo sloveno della UAE Emirates ha infatti conquistato la, corsa a tappe che precede le Classiche di primavera. L'ultima tappa, con partenza e arrivo adi 118,4 km, è stato un altro impressionante assolo con un attacco a meno di 20 km ...Trae Cannes, a 14 chilometri dalla costa, il delizioso borgo medievale di Tourrettes sur ... a sole due ore di auto da. Si parte da Orleans , ricca di botteghe artistiche e artigianali, ...Vince ancora Tadej Pogaar alla. Pogaar tra i favoriti della, ha conquistato anche il secondo arrivo in salita della corsa francese, il Col de la Couillole su cui si è conclusa questa settima e ...

LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: assolo di Pogacar! Lo sloveno stacca tutti sul Col d’Eze e si assicura la “corsa del sole” OA Sport

Tadej Pogacar ha vinto la Parigi-Nizza 2023. Il fuoriclasse sloveno ha giganteggiato in lungo e in largo durante la Corsa del Sole, risultando il più forte in salita e sciorinando tutta la sua classe ...PARIGI-NIZZA – Lo sloveno della UAE-Emirates trionfa anche nell’ultima tappa intorno a Nizza e mette il punto esclamativo sulla corsa del sole, che diventa sua ...