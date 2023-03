Parcheggiano il suv ma dimenticano di tirare il freno a mano | coppia travolta | lei muore

(Di domenica 12 marzo 2023) Sono stati travolti dalla loro auto. Marito e moglie sono stati colpiti dal Suv, lasciato parcheggiato all'ingresso del cortile in discesa della loro abitazione, senza il. È successo sabato, poco prima di mezzogiorno, in una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fede_Kino : @rocco_tanica @Monica_Romano Ammazza, oh, tutti Batman, qua… Ma si, filmamose tutti, H24, per qualsiasi cosa; però… -

Dove un tempo c'era posto per 26 Golf Volkswagen, oggi se ne23, il 10% in meno. 'Noi ... La pubblicità invoglia a compraree fuoristrada, garantendo una maggiore sicurezza. Difficile ...... mentre sollevo gli occhi per guardare ilche si allontana con noncuranza. Poi volto di nuovo ... Gli automobilisti intralciano marciapiedi e scivoli,in doppia fila, si posizionano su ...Dove un tempo c'era posto per 26 Golf Volkswagen, oggi se ne23, il 10% in meno. 'Noi ... La pubblicità invoglia a compraree fuoristrada, garantendo una maggiore sicurezza. Difficile ...

Parcheggia il Suv senza freno, coppia investita a Cremona. Morta la moglie IL GIORNO

Marito e moglie sono stati travolti dal loro Suv, parcheggiato nel cortile di casa. La donna è morta, l’uomo è rimasto ferito. La tragedia è avvenuta a Monte Cremasco (Cremona). La coppia era scesa da ...AGGIORNAMENTO – Non ce l’ha fatta Milena Moretti, la 70enne schiacciata dalla sua auto nel cortile della propria abitazione, una villa in via Repubblica a Monte Cremasco a mezzogiorno di oggi. La donn ...