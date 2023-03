(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Dala Patrick Zaki, passando per Sergio. Sono diversi i riferimenti e lefatte danel suo primo discorso da segretaria all’Assemblea del Pd. La leader apre con un lungo elenco di ringraziamenti e ricordi, come quello di Bruno Astorre, e menziona due dei suoi predecessori, Enrico Letta e Nicola Zingaretti: “Proseguiremo il percorso di innovazione”, promette. “Auguri aFrancesco per i dieci anni del suo pontificato”, dice poitra gli applausi dell’Assemblea, che poco dopo riserva una standing ovation al capo dello Stato quando la segretaria lo cita: “Ringrazio per la sapiente guida sempre il presidente”. Ma nel lungo discorso della nuova leader c’è spazio anche per Romano ...

Dala Patrik Zaki, passando per Sergio. Sono diversi i riferimenti e le citazioni fatte da Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria all'Assemblea del Pd. La leader apre con un ...Tante le citazioni daFrancesco al presidente Sergio. "Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sara questa una nuova primavera", dice Schlein aprendo il suo intervento. "...... prendendo in prestito il concetto di 'ecologia integrale' diFrancesco perché si tengano ... Cosa che invece ha fatto il presidenteche va ringraziato per la sua sapiente guida'. Una ...

Papa, Mattarella e vittime naufragi: citazioni e omaggi di Elly Schlein Adnkronos

In Assemblea la neo segretaria ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime dell'ultimo naufragio nel Mediterraneo: "E' una vergogna per l'Italia e l'Europa" ...Il senso di colpa per il fascismo ha portato a bandire in Italia il concetto di Patria, fino agli anni di Ciampi. Ora ci ricasca il sindaco dem di Bologna: ...