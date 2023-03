Papa Francesco sulla guerra: “Sono disposto ad andare a Kiev e a Mosca” (Di domenica 12 marzo 2023) In occasione dei 10 anni del suo pontificato, Papa Francesco torna ad esprimersi sulla guerra. Lo fa in un’intervista al Fatto Quotidiano, che ripercorre la difficile situazione globale: il suo augurio per il futuro, in riferimento alla “martoriata Ucraina e in tutti gli altri Paesi che soffrono l’orrore della guerra”, è “la pace“. Una cosa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) In occasione dei 10 anni del suo pontificato,torna ad esprimersi. Lo fa in un’intervista al Fatto Quotidiano, che ripercorre la difficile situazione globale: il suo augurio per il futuro, in riferimento alla “martoriata Ucraina e in tutti gli altri Paesi che soffrono l’orrore della”, è “la pace“. Una cosa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Per il decimo anniversario dell’elezione di #PapaFrancesco saranno online i cinque episodi speciali del #podcast “L… - Tg3web : Papa Francesco all'udienza con la Fondazione Centesimus Annus e la rete di otto atenei di diversi continenti che ha… - repubblica : Papa Francesco: 'Il celibato dei preti può essere rivisto' - MarazitiMassimo : RT @granmartello: Su tutti 'splende' Papa Francesco, con i suoi ragionamenti sugli imperi, che non vogliono cogliere il desiderio di democ… - inarteziogio : Quanti anni di pontificato per Papa Francesco? -